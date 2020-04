Bei Krach lieber telefonieren

Wenn Familien oder Wohngemeinschaften über Wochen hinweg eng aufeinandersitzen, Kinder und Home-Office unter einen Hut gebracht werden müssen und zur Angst um die Gesundheit noch finanzielle Sorgen hinzukommen - dann werden die Nerven dünn. Leicht kann es dann passieren, dass die Situation eskaliert und es Streit gibt.

Was hilft in solchen Situationen weiter? Kostenlose telefonische Beratung zu diesen Fragen bieten ausgebildete Mediatoren der Arbeitsstelle für konstruktive Konfliktbearbeitung (kokon) der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, der Regionalgruppe Franken im Bundesverband Mediation (BM) und der Gemeinwesen-Mediation Nürnberg (Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg) an.

Seitens kokon heißt es: "Uns ist bewusst, dass viele Menschen existenzielle und fundamentale Sorgen haben, die auch wir nicht lösen können. Kommen jedoch weite Sorgen angesichts misslungener Kommunikation im persönlichen Umkreis und eskalierende Konflikte hinzu, dann verschlimmert sich die Situation um ein Vielfaches. Für diese zuletzt genannten Fälle bieten wir unsere ehrenamtliche Hilfe und solidarische Unterstützung an."

Dabei soll es sich weniger um Fragen der Gesundheit und der Lebensorganisation in Zeiten der Krise gehen, sondern um die kleinen, jedoch sehr wichtigen Fragen des alltäglichen Umgangs miteinander.

Wer sich täglich in engen Räumlichkeiten aufhält, kann leicht und schnell mit seinen Mitbewohnern in Streit geraten. Für diese alltäglichen Situationen, die manchmal aus einem scheinbar nichtigen Anlass in einen heftigen Konflikt ausarten, haben die ausgebildeten Mediatoren ein sensibles Gespür. Sie beraten über einen respektvollen Umgang miteinander, den man auch lernen und einüben kann.

Es muss auch über Grenzen des Hinnehmbaren, etwa bei Gewaltanwendung, gesprochen werden. Dafür sind Polizei und gegebenenfalls das Jugendamt zuständig. Die Mediatoren sind laut Mediationsgesetz von der Verschwiegenheitspflicht bei "Gefährdung des Wohles eines Kindes" oder bei einer "schwerwiegenden Beeinträchtigung der physischen oder psychischen Integrität einer Person" entbunden (§ 4 Mediationsgesetz).

Wer anruft, kann den Konfliktfall kurz schildern und die wesentlichen Angaben über seine Erreichbarkeit machen. Die aufnehmende Stelle vermittelt einen geeigneten Mediator der sich innerhalb 24 Stunden bei dem Betroffenen zurückmeldet. Er wird telefonisch hauptsächlich über Fragen der Beziehungen der Menschen miteinander sprechen. Gesundheitliche, psychische, soziale, arbeitsrechtliche, ökonomische Probleme müssen an anderen geeigneten Stellen behandelt werden. ake