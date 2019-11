Bei Kontrolle geflüchtet

Während einer Personenkontrolle der Lichtenfelser Polizei in der Mainau ergriff ein junger Mann am Dienstagabend unvermittelt über den Hinterausgang einer Drogerie die Flucht. Auf der Rückseite des Gebäudes konnte der Mann dabei beobachtet werden, wie er über die angrenzenden Bahngleise rannte und in unbekannter Richtung entkam. Der Mann war ungefähr 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er trug eine grüne Jacke, Jeans, einen roten Kapuzenpulli sowie eine schwarze Mütze. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, möchte sich bitte bei der Polizeiinspektion Lichtenfels melden. Sie ist unter der Telefonnummer 09571/9520-0 erreichbar. pol