Bei Kolping kommt der Nikolaus

Die Kolpingsfamilie Unterpreppach, Reutersbrunn und Vorbach lädt für Donnerstag, 5. Dezember, zum Nikolausbesuch ein. Alle Interessierten treffen sich um 17 Uhr am Musikprobenheim im Eberner Stadtteil Unterpreppach. Die mit Namen gekennzeichneten Nikolaussäckchen sollen vorher bei der Familie Schramm in der Breitenbachstraße 32 in Unterpreppach abgegeben werden. red