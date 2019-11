Bei Kollision entsteht ein hoher Schaden

An der Kreuzung Berliner Ring/Memmelsdorfer Straße übersah eine Autofahrerin beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Durch die Kollision der Autos wurde die Lenkerin des bevorrechtigten Pkw leicht verletzt. Mit Verdacht auf Gehirnerschütterung wurde sie nach einer Erstversorgung ins Klinikum Bamberg transportiert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 35 000 Euro. pol