In Streit sind am Sonntagabend junge Leute in Forchheim geraten. Eine 23-Jährige und eine 20-Jährige hatten die Übergabe von Kleidung in der Äußeren Nürnberger Straße vereinbart. Es kam zu einem Streit, in den auch ein 21-jähriger Begleiter involviert war und in dessen Verlauf es auch zu wechselseitigen Beleidigungen und Körperverletzungen kam.