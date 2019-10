Bei ihnen grünt und blüht es vorbildlich

Der Gartenbauverein Nordhalben ermittelte auch in diesem Jahr die Gewinner des Blumenschmuckwettbewerbs.

In zwei Gruppen wurden unter der Bewertungskommission der Vorsitzenden Barbara Wachter, ihrer Stellvertreterin Marianne Köstner und Beirätin Frauke Wunder die Gewinner ermittelt.

Die Gruppe 1 umfasste neben dem Fenster- und Balkonschmuck die Vorgärten. Hier erreichte die Vorsitzende mit ihrem vorbildlich gepflegten Anwesen die meisten Punkte. Auf den zweiten Platz kam Dorothee Weiß vor Hedi Scherbel. Auf dem vierten Platz landeten punktgleich Regina Neubauer und Anne Runkel. Den fünften Platz belegte Brigitte Büttner vor Barbara Jaksch.

In der Gruppe 2, wo man vorwiegend die Blumenbeete und Gartengestaltung ins Auge nahm, siegte Klaus Pötzinger vor Christa Neubauer und Tanja Stumpf. Der vierte Platz ging an Andrea König, gefolgt von Kathrin Ströhlein (Tschirn). Punktgleich landeten Kerstin Neubauer und Nadine Köstner auf dem sechsten Platz. Für die vorbildliche Gestaltung der Anwesen überreichte man den Gewinnern eine Urkunde und einen Blumenstock. Für den Kreiswettbewerb Ökologie im Garten wurden Hedi Scherbel und Klaus Pötzinger gemeldet.

Zum Erntedankfest wurde der Altar in der Pfarrgemeinde mit Erzeugnissen aus heimischen Gärten und Feldern geschmückt. Schön geworden ist auch die Abbildung des Nordhalbener Wappens am Aufgang zum Nordwaldmarkt (wir berichteten). Dank vieler Sponsoren und Helfer konnte der Eigenanteil des Vereins mit 375 Euro in Grenzen gehalten werden. Der heiße Sommer macht es den Pflanzen schwer, anzuwachsen. Viel musste bei diesen, aber auch an den anderen Stellen welche der Gartenbauverein im Ort pflegt, gegossen werden. Die Vorsitzende überreichte an alle Helfer für ihre Mühen einen Gutschein.

Im Namen des VdK-Ortsverbandes übergab Vorsitzender Werner Neubauer ebenfalls einen Gutschein an den Verein. Damit soll das Ehrenmal, wozu der VdK eine enge Verbindung hat, gepflegt werden.

Am Ende der Versammlung informierte die Vorsitzende die Mitglieder, dass sie in der nächsten Jahreshauptversammlung ihren Posten aus privaten Gründen zurückgibt. Ihr sei dieser Schritt nach über zehn Jahren nicht leicht gefallen, die Vorstandschaft müsse sich in den kommenden Monaten aber mit der Nachfolge befassen. miw