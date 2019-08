Bei Honings schwer verletzt

Am Sonntag in der Mittagszeit ist eine 48-jährige Frau mit ihrem Kleinkraftrad auf der Staatsstraße von Effeltrich in Richtung Neunkirchen am Brand schwer verunglückt.

Laut Zeugen stürzte sie bei Honings ohne Fremdbeteiligung in den Graben und überschlug sich hier mehrfach. Dadurch wurde die Frau schwerst verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro, wie die Polizeiinspektion Forchheim berichtet. pol