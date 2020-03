Bei Hoffmann ist alles mega

Der fernsehbekannte Kabarettist Rüdiger Hoffmann ist am Freitag, 6. März, um 20 Uhr in der Stadthalle Haßfurt zu Gast mit seinem Programm "Alles mega - Gut ist nicht gut genug". In seinem inzwischen 13. Programm stellt sich der Godfather of Slow-Comedy den ganz großen Fragen der Menschheit: Wer sind wir? Muss das sein? Und: Was soll der Quatsch? In einer immer schnelleren Welt braucht es vielleicht Idole wie Rüdiger Hoffmann. Ein Mann, der, wie gerne propagiert wird, langsamer redet als sein Schatten. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt, Bahnhofstraße 2, 09521/688228. Foto: Jochen Berger