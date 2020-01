Bei Glatteis von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet Donnerstagnacht auf der winterglatten Landsknechtstraße ein 44-jähriger VW-Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer und auch noch gegen einen Lichtmast. Am Unfallfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, an der Mauer und am Lichtmast Schaden in Höhe von ungefähr 7000 Euro. pol