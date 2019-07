Bei Gelb abgebogen: 10 000 Euro Schaden

Ein 88-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr am Sonntag um 17.30 Uhr den Bürgermeister-Dr.-Hauptmann-Ring in Richtung Bahnhof. An der Kreuzung zum Bürgerweg wollte er nach links abbiegen und ordnete sich ein. Beim gelben Pfeil fuhr er in die Kreuzung ein. Im selben Moment wollte eine 56-jährige Touareg-Fahrerin vom Bahnhof aus kommend in Richtung Mainau fahren. Für sie zeigte die Ampel Grün, was auch eine Zeugin bestätigte. Der Mitsubishi-Fahrer wurde ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden an beiden Autos liegt bei rund 10 000 Euro.