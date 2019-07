Bei Führung die Pflanzenwelt erleben

Ziel einer naturkundlichen Führung des Bundes Naturschutz sind am Samstag, 13. Juli, die artenreichen Waldgebiete im Hauptsmoorwald. Im Mittelpunkt steht die Pflanzenwelt des Bereichs, der 2015 zum Nationalen Naturerbe erklärt wurde. Die Wanderung wird vom Pflanzenexperten Hermann Bösche geleitet. Ein kleiner Teilnahmebeitrag wird erhoben. Anmeldung an die E-Mail bamberg@bund-naturschutz.de oder unter der Rufnummer 0951/5190611. Treffpunkt zu der ungefähr dreistündigen Führung ist um 14 Uhr am Parkplatz östlich der A 73 an der Verbindungsstraße von Bamberg nach Pödeldorf. Dieser ist mit Fahrrad oder Bus sehr gut erreichbar. red