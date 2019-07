Eine geführte Kurzwanderung unter dem Motto "Zu Besuch bei Familie Biber & Co." im Rahmen der Bayern-Tour-Natur findet am Dienstag, 9. Juli, statt. Sie ist nur zwei Kilometer lang und daher auch für Familien geeignet. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Kursaalparkplatz, Amand-von-Buseck-Straße12. sek