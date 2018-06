Bei Eva Dorsch läuft es über die 400 Meter

cs



In Erding haben sich Süddeutschlands Leichtathleten aus den Landesverbänden Baden, Bayern, Württemberg, Pfalz, Hessen, Rheinhessen, Rheinland und Saarland getroffen, um ihre Meister zu küren. Die kleine Abordnung der LG Bamberg errang ansprechende Ergebnisse.Eine rasante läuferische Entwicklung zeigte Eva Dorsch, die letztjährige bayerische Vizemeisterin über 800 Meter der Altersklasse W15, in den letzten Wochen. Die Gymnasiastin hat aktuell die Stadionrunde zu ihrer bevorzugten Wettkampfstrecke gewählt. In einem stark besetzten Feld lief sie taktisch klug und verbesserte ihre Bestzeit auf 58,61 Sekunden.Damit wurde sie Achte im Gesamtklassement der U18 und qualifizierte sich für die deutschen Meisterschaften in Rostock. Wie stark ihre Zeit einzuschätzen ist, zeigt, dass keine Bamberger Jugendläuferin jemals die 400 m schneller absolviert hat.Eine weitere schöne Endkampfplatzierung gab es für Anna Güthlein. Mit 39,79 Metern wurde sie Sechste im Speerwurf in der U18. Deutlich bessere und wohl auch gültige Würfe wertete das Kampfgericht nicht. Glücklicherweise hat sie sich bereits vor Wochen für die deutschen Jugendmeisterschaften qualifiziert.Nicht alle Tage kommt es für eine Bamberger Athletin vor, gemeinsam einen Wurfwettbewerb mit einer für die Europameisterschaften Nominierten zu absolvieren. Im Kugelstoßen der Frauen hatte Simone Schramm die Ehre, gegen Alina Kenzel, eine 18-Meter-Stoßerin, anzutreten. Mit 12,77 Metern wurde die Lehramtsstudentin der LG Bamberg Sechste.Weitere Ergebnisse, Frauen: Lisa Koßmann: 200 m 26,00 Sekunden; 400 m: Anna-Lena Genz 59,24 Sekunden.