Ein Fenster an einem Einfamilienhaus in Poppenhausens Ortsteil Hain hebelten im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montag bislang unbekannte Täter auf. Tatort war die Straße Am Stück. Wie die Polizei meldet, wurde außer einem Schlüssel augenscheinlich nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweinfurt, Tel.: 09721/2020. pol