Bei Einbruch in eine Firma in Mönchröden wird auch ein Auto gestohlen

Eine Firma im RöRödentaler Stadtteil wurde im im Verlauf des vergangenen Wochenendes von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten entwendeten neben Bargeld und hochwertigen Computern auch einen grauen Audi mit dem Kennzeichen "CO-AW 776". Das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten suchten im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Sonntag, 14.45 Uhr, das Unternehmen in der Mönchrödener Straße auf. Nachdem sie eine Zugangstür an der Gebäuderückseite gewaltsam geöffnet hatten, drangen die Diebe in das Innere der Firma ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dabei nahmen sie hochwertige Computer, Bargeld und einen Kaffeevollautomaten an sich. Anschließend entfernten sie sich mit einem auf dem Gelände abgestellten, grauen Audi A4 Avant mit dem Kennzeichen "CO-AW 776". Die passenden Fahrzeugschlüssel für das neuwertige Fahrzeug fanden die Diebe zuvor im Inneren des Firmengebäudes. Insgesamt gelangten Gegenstände im Wert eines hohen, fünfstelligen Eurobetrages in die Hände der Täter. Neben durchwühlten Firmenräumen hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Verschiedene Fachkommissariate der Kriminalpolizei Coburg nahmen vor Ort die Ermittlungen auf und sicherten entsprechende Spuren. Die Kripobeamten fragen: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Mönchrödener Straße oder den umliegenden Straßen beobachtet? Wer hat den grauen Audi A4 Avant mit den Kennzeichen "CO-AW 776" nach Sonntagnachmittag, 14.45 Uhr, noch gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter Telefon 09561/645-0 entgegen. red