Bei Durst herrscht schon Alarmstufe rot

"Wasser - Quell des Lebens" lautete das Thema des Frauenfrühstücks beim Zeiler Frauenbund. Zu Gast war die Ernährungsberaterin Birgit Scheffler aus Bamberg, die erklärte, wie wichtig Wasser ist.

Man sollte nie warten, bis man Durst habe, so die Referentin, denn dann herrsche bereits die Alarmstufe rot. Welche Auswirkungen es hat, wenn der Körper zu wenig Wasser bekommt, zeigte die Referentin anschaulich. So könne ein Mensch mehr als 40 Tage ohne feste Nahrung auskommen, er sei aber nach drei Tagen ohne Wasser tot.

Als Faustregel für ausreichendes Trinken nannte die Referentin 30 Milliliter pro Kilo Körpergewicht. Sie wies darauf hin, dass es Getränke gibt, die dem Körper Wasser entziehen. In Italien ist es Usus, dass es zu einer Tasse Kaffee oder Espresso ein Glas Wasser gibt. Das sei etwas, was man sich auch hier angewöhnen sollte.

Birgit Scheffler riet den Frauen, vor dem Essen zu trinken und dann das Trinken bis etwa eine Stunde nach dem Essen einzustellen. Das sei besser für die Verdauung.

Scheffler ging auch auf die Vor- und Nachteile von Mineralwasser, Heilwasser, Quellwasser und Leitungswasser ein. Sie appellierte an die Besucherinnen, auf Wasser in Plastikflaschen zu verzichten und lieber auf Glasflaschen zurückzugreifen. Besonders Plastik-Einwegflaschen gäben sehr viele Schadstoffe an den Inhalt ab. Die optimale Flasche sei aus grünem, lichtschützendem Glas.



Kochen hilft

Wer sichergehen will, dass absolut keine Stoffe mehr im Wasser enthalten sind, dem empfiehlt sie, Leitungswasser 20 Minuten lang zu kochen - dann sei das Wasser tot. Dieses Wasser lasse sich besonders gut trinken.

Etwas skeptisch schauten die Frauen, als die Referentin erklärte, dass Wasser "lesen und hören kann". Experimente hätten unter dem Mikroskop ergeben, dass sich die Struktur verändert habe, nachdem sie mit verschiedener Musik beschallt worden sei. Ähnlich verhalte es sich mit Getränken, die auf einem Untersetzer oder mit einem Deckel genutzt würden, auf denen das Symbol der "Blume des Lebens" abgebildet sei. Hier seien sogar geschmackliche Veränderungen erkennbar. Trinkedelsteine seien Rosenquarz, Bergkristall, Amethyst, Onyx oder Kalzit. Mineralsteine könnten in den Wasserkrug gelegt werden und hielten viele Jahre. hb