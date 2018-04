Neun Mädchen und ein Junge begingen in der St. Ägidius-Kirche ihre Konfirmation. Nach dem Einzug der Konfirmanden zusammen mit dem Kirchenvorstand machte im Festgottesdienst Pfarrer Schwarz deutlich, dass es im christlichen Glauben darum gehe, bei Jesus zu bleiben, wie es auch im gleichnamigen Lied "Bei dir, Jesu, will ich bleiben" heiße.



Am Glauben teilnehmen

Die Jugendlichen seien herzlich eingeladen, es eben nicht so zu machen wie die Fledermäuse, die nach ihrer Konfirmation nie wieder in der Kirche gesehen wurden. Vielmehr seien die Jugendlichen angefragt, auch nach ihrer Konfirmation am Glauben an Jesus dranzubleiben und auch weiterhin Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen zu besuchen.



"Just Girls"

Musikalisch ausgestaltet wurde der Konfirmationsgottesdienst von Organisten Gerd Brief und der Sängerinnen-Gruppe "Just Girls" aus Weidhausen bei Coburg. Das Wort an die Konfirmanden sprach Vertrauensfrau Michaela Brief. Dieter Radziej