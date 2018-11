Es läuft nicht für die erste Mannschaft des SC 1868 Bamberg (7.) in der Schach-Landesliga Nord. Beim SK Kelheim (6.) gab es erneut eine Niederlage. Obwohl die starke Aufstellung einen um 58 Punkte besseren DWZ- Schnitt aufzeigte, setzte es eine glatte 3:5 Niederlage, an der es wenig zu deuteln gab.

An Brett 1 gab IM Pribyl nach anstrengender Turnierwoche schon bald remis. An Position 2 stand der sonst so zuverlässige Daniel Rous ebenso wie Schmidt an Nr. 4 nach zweifelhafter Eröffnungsbehandlung ständig unter Druck, was ihre Gegner auch gekonnt ausnutzten, so dass nach zwei weiteren wenig aufregenden Remis an den Brettern 3 und 5 die Gastgeber schon 3,5 Punkte eingefahren hatten, bevor Öhrlein wenigstens den Anschluss herstellte, nachdem er seinen jungen Gegner überspielt hatte.

Da Pablo Wolf am Jugendbrett nach langem zähen Verlauf dem erfahrenen Gegner doch nichts mehr entgegensetzen konnte, war es nur noch von statistischer Bedeutung, dass Krauseneck an Brett 6 mit Mehrbauer im Damenendspiel nach fast sechs Stunden doch noch Dauerschach zulassen musste.

Ergebnisse (Bamberg zuerst genannt): IM Pribyl (2245) - C. Blodig (2124) 0,5:0,5, Rous (2226) - Gießmann (2186) 0:1, Krug (2097) - Chr. Maurer (2094) 0,5:0,5, Justus Schmidt (2152) - H. Kreuzer (2116) 0:1, Mittag (2103) - Frieser (2082) 0,5:0,5, Prof, Krauseneck (2099) - Seidenschwarz (1950) 0,5:0,5, Öhrlein (2104) - C. Mühlich (1924) 1:0, P. Wolf (1932) - H. Maurer (2016) 0:1

Anders lagen die Dinge bei der zweiten Mannschaft des SC 1868 Bamberg, die als Tabellenführer mit einigem Respekt in der Regionalliga Nordwest zum langjährigen Landesligisten FC Marktleuthen (6.) fuhr. Von den Wertungszahlen her nahm man sich nichts, und der Kampf nahm auch den erwarteten engen Verlauf.

Heiko Plöhn legte mit seinem dritten Sieg in Folge an Brett 1 die Grundlage für den Erfolg, den Jugendspieler Köhler und Stefan Lenhardt mit Siegen über nominell stärkere Gegner perfekt machten. Als Lohn hat die Bamberger "Zweite" jetzt die alleinige Tabellenführung inne und kann beruhigt in die weitere Saison gehen. pk Ergebnisse (Bamberg zuerst genannt): Dr. Plöhn (2092) - Wilfert (2059) 1:0, Riemer (2094) - M. Lorenz (2062) 0,5:0,5, Herrmann (2034) - Kirschneck (2083) 0:1, L. Köhler (1956) - Reißner (2010) 1:0, Mikuta (2002) - Nürnberger (1980) 0,5:0,5, Dr. Saring (1985) - Küspert (1935) 0,5:0,5, Lenhardt (1866) - Deml (1936) 1:0, Bucka (1920) - Strahl (1908) 0:1