Bei der VHS Fahrräder mit Filz verzieren

Unter dem Motto "Filz am Rad - wie witzig bunt ist das!" lädt die Volkshochschule (VHS) Erlangen am Samstag, 21. April, von 10 bis 17 Uhr zu einem besonderen Workshop in den wabene-Treff, Henkestraße 53, ein. Angeleitet von der Textilkünstlerin Barbara Eichhorn peppen die Teilnehmer gemeinschaftlich zwei Fahrräder mit bunter Schafwolle auf und können im Anschluss an die Aktion auch ihr eigenes Rad auf diese Weise verschönern. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung bei der VHS unter Telefon 09131/862668 aber erforderlich.

Die umfilzten Sättel, Gestänge oder auf andere Weise geschmückten Fahrräder sind ein Beitrag der VHS Erlangen zum bayernweiten Kunstprojekt "kunst&gesund". Konzipiert wurde der Workshop gemeinsam mit dem Zentrum für Selbstbestimmtes Leben (ZSL) und Wabe zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen. Materialkosten für den Eigenbedarf (pro 100g Wolle vier Euro) werden bei der Kursleitung entrichtet. Einen kleinen Mittagssnack gibt es gratis. red