Bei der Unfallflucht beobachtet

Fahrerflucht begangen hat ein Autofahrer am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, an der Zufahrt zur Notaufnahme des Krankenhauses. Er stieß beim Ausparken gegen ein anderes, ordnungsgemäß geparktes Auto und verursachte Schaden in Höhe von 250 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr er davon. Allerdings war er beobachtet worden. Zeugen konnten Angaben zum Fahrer sowie zum Fahrzeug des Unfallverursachers machen. Die Polizei-Inspektion Bad Kissingen hat nun Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. pol