Forchheim — Bei der 90er-Party am Samstagabend gerieten eine 28-Jährige und eine 25-Jährige aneinander. Während des Besuchs der Veranstaltung in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße soll die Ältere der Jüngeren mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und diese beleidigt haben. Laut Polizei Forchheim werde in dem Fall noch ermittelt. red