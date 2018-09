Bei der Kirchweih ging es rund

Die Kirchweih in Unterpreppach wird in Gemeinschaftsarbeit von den Ortsvereinen ausgerichtet. Jeder leistet hierzu einen Beitrag, sei es der Ausschank, die Kirchweihgaudi, das Aufstellen des Kirchweihbaumes, das Entenrennen oder die musikalische Gestaltung. Für viele Unterpreppacher ist die Kirchweih der einzige Programmpunkt am ersten Septemberwochenende, gerade wenn man noch in mehreren Vereinen vertreten ist. Viele sind an allen Tagen im Einsatz.

Aus Sicht eines Musikers der Jugendblaskapelle JBK Unterpreppach wird dies besonders deutlich. Für ihn ging es richtig rund: Auftakt am Freitag mit dem Einholen des Kirchweihbaumes - natürlich mit Marschmusik. Am Samstag ab 11 Uhr Kirchweihständchen. Hier geht es durch die Straßen, und alle paar Häuser werden ein bis zwei Stücke gespielt. Das nimmt mittlerweile bis zu fünf Stunden in Anspruch - je nach Verpflegung an den Stationen auch noch längere Zeit. Sonntags Kirchenparade - natürlich mit Marschmusik - und die Umrahmung des Kirchweihgottesdienstes. Zu guter Letzt noch der Arbeitseinsatz beim Kirchweihessen am Montagabend, das von der JBK ausgerichtet wird.

Spaß kam nicht zu kurz

Trotzdem, der Spaß kommt dabei nicht zu kurz. Vor allem bei den Ständchen, die immer wieder fest auf dem Programm stehen und zur Tradition dazugehören. Zu danken gilt es hier besonders den Anwohnern, die dafür sorgen, dass es den Musikern an Speis und Trank nicht fehlt.

Beim Einholen des Kirchweihbaumes ist diesmal ein alter dekorativer Leiterwagen zum Einsatz gekommen, der den Baum zum Musikheim befördert hat. Am Ziel angekommen wurde der Baum dann mit vereinten Kräften in die Senkrechte gebracht, wo er schon von Weitem auf das Kirchweihtreiben hinweist. Am Abend sorgte "Udo's Music" für Unterhaltung im liebevoll dekorierten Festzelt.

Spannendes Entenrennen

Am Samstag ging es beim Entenrennen diesmal besonders spannend zu. Aufgrund der langen Trockenheit war in der Preppach der Wasserstand sehr niedrig, so dass viele Steine und Äste herausragten und die Enten immer wieder stecken geblieben sind und dann von anderen überholt wurden.

Schließlich schafften es die gelben Gummitierchen zum Zieleinlauf, wo viele Kinder mit Spannung das Ergebnis erwarteten. Zu gewinnen hab es als ersten Preis ein Fahrrad. Insgesamt konnten sich 30 Teilnehmer über Sachpreise freuen.

Mit Waschbrett und Teufelsgeige

Für zünftige Unterhaltung sorgten zu späterer Stunde die "Original Preppachtaler". Mit Waschbrett und Teufelsgeige sind die Fünf im Kirchweihgeschehen fest etabliert, zumal die Truppe die Hauptinitiatoren der heutigen Kirchweih sind.

Am Sonntagmorgen haben sich die Vereine, Pfarrer und Ministranten zur Kirchenparade versammelt. Kurz vor 10 Uhr bewegte sich der festliche Zug los zur Kirche, wo der Kirchweihgottesdienst mit Pater Rudolf Theiler und Stefan Dietrich (pastoraler Mitarbeiter) gefeiert wurde. "Die Kirche ist der Mittelpunkt der Gemeinde", sagte Theiler bei der Begrüßung, um so in Erinnerung zu rufen, warum Kirchweih gefeiert wird und worum es bei dieser Feierlichkeit überhaupt geht.

Auch wenn an der Kirchweih an die Weihe des Gotteshauses gedacht wird, so sei es jedoch nicht das Gebäude, das die Kirche ausmacht. Dietrich machte dies in seiner Predigt deutlich. "Kirche ist nicht das Gotteshaus, sondern Jesus wohnt im Herzen. Die Tür zur Kirche ist jedem offen, der sie betreten möchte, es wird niemand ausgeschlossen, egal, was der ein oder andere erzählt."

Im Anschluss an den Gottesdienst führte die Kirchenparade bei leichtem Nieselregen und grauem Himmel wieder zurück zum Festplatz, wo es für die Teilnehmer Freigetränke gab.

Gut besucht war der Seniorengottesdienst am Montagnachmittag mit Krankensegnung. Die beiden geistlichen Vertreter, Dietrich und dessen Vater (beide pastorale Mitarbeiter), die den Gottesdienst leiteten, lobten den Eifer der Gottesdienstbesucher, die mit Leib und Seele dabei waren und sich im Anschluss Kaffee und Kuchen schmecken lassen konnten. Die Gottesdienstbesucher waren im Festzelt gut geschützt vor dem strömenden Regen. Die anschließende Kirchweihgaudi, bei der die Kinder an verschiedenen Spielstationen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnten, musste allerdings etwas abgespeckt werden.

Viele Besucher und Mitfeiernde

Insgesamt konnten sich die Organisatoren der Preppacher Kirchweih wieder über viele Besucher und Mitfeiernde freuen. "Es freut mich, dass alle gekommen sind, um mit uns eine andächtige und zünftige Kirchweih zu feiern", lobte Elmar Barth, Hauptorganisator des Kirchweihtreibens.