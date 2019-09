Bei der IHK geht es um die Finanzierung

Welche Finanzierungsmöglichkeiten bieten die öffentlichen Förderstellen LfA Förderbank Bayern und die KfW Bankengruppe? Informationen dazu erhalten Interessierte beim kostenfreien Beratungstag, den die IHK zu Coburg zusammen mit der LfA Förderbank Bayern am Dienstag, 24. September, von 9 bis 16 Uhr im IHK-Zentrum für Weiterbildung (Schloßplatz 5 a) anbietet. Existenzgründer und Unternehmer aus der Region Coburg können in rund 60-minütigen Einzelgesprächen ihr Vorhaben einem Experten der LfA vorstellen und geeignete Finanzierungsmöglichkeiten ausführlich besprechen. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an lisa.oppel@coburg.ihk.de oder telefonisch unter 09561/742613. red