Bei der Frauenunion wird es weihnachtlich

Die Frauenunion (FU), Kreisverband Haßberge, hält am Mittwoch, 5. Dezember, im chinesischen Restaurant "Great Wall" in Haßfurt ihre Weihnachtsfeier ab. Beginn ist um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist bis Montag, 3. Dezember, bei der Kreisvorsitzenden Helga Schumacher (Rufnummer 09521/952527 oder Mail helga.schumacher.fu@gmail. com) erforderlich. red