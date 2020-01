Bei der Eibenberger Wehr geht ein Traum in Erfüllung

Die Eibenberger Wehr freute sich bei ihrer Jahreshauptversammlung über ein gelungenes Jubiläumsfest mit Weihe des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs. Bei den Neuwahlen der Vorstandschaft und Kommandanten ergaben sich einige Änderungen.

Mit einem eigenen Tragkraftspritzenfahrzeug - das erste in der Vereinsgeschichte überhaupt - ging für die Freiwillige Feuerwehr Eibenberg ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Die offizielle Inbetriebnahme wurde im Rahmen eines Fest-Wochenendes - zusammen mit dem 130-jährigen Bestehen der Wehr - im August gebührend gefeiert. Die Freude darüber stand den Verantwortlichen auch bei der Jahreshauptversammlung am Samstag im vollbesetzten Schulungsraum des Feuerwehrhauses ins Gesicht geschrieben.

Vorsitzender Matthias Jakob berichtete von der Teilnahme beziehungsweise Gestaltung weltlicher sowie kirchlicher Veranstaltungen: von der Schlachtschüssel, dem Faschingstanz und der Maiandacht über das Johannisfeuer und die Herbstwanderung bis hin zum Martinsumzug, dem Volkstrauertag und der Aufstellung des Dorfchristbaums. Zudem nahm man an Festlichkeiten anderer Wehren teil. Highlight war die Feier zum 130-jährigen Jubiläum der Wehr mit Weihe des TSF 44/1, dem eine lange Zeit der Vorbereitung vorausging. Jakobs Dank galt seinen Kollegen der Vorstandschaft, allen Aktiven und Helfern sowie der Kreisbrandinspektion Kronach - insbesondere KBI Frank Fischer - für die Unterstützung sowie der Gemeinde für die Finanzierung des Fahrzeuges. Seitens des Feuerwehrvereins wurden für das Fahrzeug zusätzliches Zubehör und Sonderausstattungen in Höhe von rund 9500 Euro finanziert. Der Mitgliederstand beträgt insgesamt 102 Frauen und Männer.

Kommandantin Anna Wachter berichtete, dass die Wehr im März 2019 innerhalb kurzer Zeit gleich zu drei Einsätzen zwecks Beseitigung auf die Straße gefallener Bäume alarmiert wurde. Dabei leistete auch die vom Feuerwehrverein selbst finanzierte Motorsäge wertvolle Dienste. Hinzu kamen Straßenabsperrungen sowie Sicherheitswachen. Ende September meisterten zwei Löschgruppen der Wehr ihre Leistungsprüfung "Wasser". Andreas Schmuck, Andy Fischer sowie die Kommandantin selbst - und damit erstmals in der Vereinsgeschichte eine Frau - absolvierten die Endstufe Gold-Rot. Junge Kameraden machen derzeit ihren Feuerwehr-Führerschein, wobei Rainer Wich und Berthold Jakob die Einweisung übernehmen. In diesem Jahr steht die turnusmäßige Besichtigung der Wehr an.

Laut KBR Joachim Ranzenberger sei es für die Bevölkerung ein Stück Lebensqualität, "zu wissen, sich im Notfall auf die Kompetenz der Wehren verlassen" zu können. 2019 waren die Wehren im Landkreis bei rund 1400 Einsätzen unterwegs. Erfreulicherweise werde das 2019 eingeweihte Atemschutzübungszentrum in Kronach sehr gut angenommen. Die Eibenberger Wehr bezeichnete er als großen Aktivposten. Dem konnte sich Wilhelmsthals Bürgermeisterin Susanne Grebner nur anschließen; sei doch die Wehr bei nahezu allen Veranstaltungen der Drahtzieher. Unter Sonstiges zeigte sich Ehrenvorsitzender Josef Jakob sehr stolz gerade auch auf die jungen Kameraden für deren Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

40 Jahre lang aktiv

Berthold Jakob wurde für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst das Staatliche Ehrenzeichen in Gold aus Händen von KBR Joachim Ranzenberger und KBI Frank Fischer verliehen. Über 30 Jahre war der Eibenberger, der auch Träger des Ehrenkreuzes des Kreisfeuerwehrverbandes in Gold ist, Erster Kommandant der Wehr. Er gründete vor 31 Jahren die Jugendfeuerwehr und übernahm als Erster Jugendwart die Ausbildung. Für die 2008 gegründete Damenfeuerwehr übernahm er mit seinem damaligen Zweiten Kommandanten Matthias Jakob die Erstausbildung. Nach wie vor ist der Ehrenkommandant als Gruppenführer aktiv. Intern wurde Marco Fischer, der sich auch als Kassenprüfer einbringt, für 30-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt.

Engelhardt neuer Kommandant

Bei der Versammlung erfolgten die turnusmäßigen Neuwahlen des Vorstands und Kommandanten für sechs Jahre. Dem wiedergewählten Ersten Vorsitzenden Matthias Jakob steht ab sofort Tim Zwosta als Stellvertreter zur Seite. Der 22-Jährige tritt in die Fußstapfen seines Vaters Gerwin Zwosta, der nach zwölf Jahren sein Amt abgibt. Auf eigenen Wunsch schieden auch der langjährige Beisitzer Alexander Schmuck sowie Vereinsdiener Thomas Fischer aus, der dieses Amt 30 Jahre innehatte. Auch die bisherige Erste Kommandantin Anna Wachter ließ sich nicht mehr aufstellen. Ihr folgte ihr bisheriger Stellvertreter Dominik Engelhardt. Zum stellvertretenden Kommandanten wurde Marco Wagner gewählt.

Nächstes Event ist der Faschingstanz 2020 der Eibenberger Wehr: Am 15. Februar findet er ab 20 Uhr in der Kronachtalhalle Steinberg statt. H. Schülein