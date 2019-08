Bei der DJK Wimmelbach starten neue Yoga- und Pilates-Kurse

Die DJK Wimmelbach bietet folgende kostenlose Kurse mit Schnupperstunden im Kindergarten Wimmelbach an:

Yoga ist ein Übungssystem für Körper, Seele und Geist. Seine Wurzeln reichen fünf Jahrtausende in das alte Indien zurück. Die Übungen werden über den Atem zu Bewegungsfolgen verbunden und in Einklang gebracht. Es entsteht ein dynamischer Fluss der Übungspraxis. Jeder Mensch, ob alt oder jung, kann in diese Übungsfolgen, angepasst an seine Möglichkeiten, einsteigen und findet darin eine physische Herausforderung. Für das Yoga ist Selbstwahrnehmung und Selbsterfahrung das wichtigste Ziel. Die Schnupperstunde findet am Mittwoch, 28. August, von 8.30 bis 9.30 Uhr statt.

Der Schnupperkurs Pilates- und Faszientraining findet am Mittwoch, 28. August, von 18 bis 19.10 Uhr statt. Das Ziel der Pilates-Methode besteht darin, einen natürlichen Bewegungsfluss zu schaffen und dann langsam die Dynamik oder Energie zu steigern, mit der die Bewegungen ausgeführt werden, aber ohne dabei die Kontrolle zu verlieren.

Pilates ist eine Erziehung zu Körperbewusstsein und wurde entwickelt, um die tiefliegende Muskulatur zu trainieren. Es verbessert die Haltung, dehnt die Muskulatur und schult Körper und Geist. Als Faszien werden die Weichteil-Komponenten des Bindegewebes bezeichnet. Hierzu gehören alle kollagenen faserigen Bindegewebe, insbesondere Gelenkkapseln, Sehnenplatten, Bänder und Sehnen. Ein endloses Fasziennetz durchzieht (wie ein Spinnengewebe) den Körper wie eine schützende und verbindende Hülle. Es verbindet alle Teile im Inneren des Körpers.

Es werden nicht nur Organe, Knochen und das Gehirn durch das Bindegewebe miteinander verbunden, sondern auch jede einzelne Muskelfaser, jedes Muskelfaserbündel, jeder Muskel und jede Muskelgruppe ist von Faszien umgeben.

Zu den Angeboten sind eine (Yoga-)Matte, eine Decke (nur bei Yoga) und ein Getränk mitzubringen. Faszienrollen sind vorhanden, eigene können mitgebracht werden.

Informationen und Anmeldung bei Claudia Rauscher, Telefon 09190/8648, E-Mail claudiah.rauscher@web.de. Weitere Angebote unter www.djk-wimmelbach.de. red