christiane reuther "Nicht in meinem Haus" nennt sich das Stück, das die Theatergruppe des Knetzgauer Carnevalvereins (KCV) momentan probt und bei sechs Aufführungen im Schützenhaus Knetzgau spielt.

In dem Dreiakter aus der Feder von Regina Harlander geht es drunter und drüber. Die Witwen Jutta und Hilde führen ein beschauliches Leben in ihrer Wohngemeinschaft. Da es finanziell nicht gut bei den Damen steht, überlegen sie, ein paar Zimmer unterzuvermieten. Jutta hofft dabei auf "ältere Semester". Die erste Zimmervermietung hat schon fatale Folgen; es kommt zu turbulenten Szenen.

Aufgeführt wird das Stück am Freitag, 8. November, Samstag, 9. November, Freitag, 15. November, und Samstag, 16. November, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 10. November, und Sonntag, 17. November, jeweils um 14 Uhr im Schützenhaus in Knetzgau.

Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 27. Oktober, von 10 bis 11 Uhr im Schützenhaus in Knetzgau statt. Restkarten können dann ab Montag, 28. Oktober, laut KCV bei "SAM" in Knetzgau erworben werden.