Der Adventsnachmittag für die Senioren aus Haßfurt und Sailershausen findet am Sonntag, 8. Dezember, um 14 Uhr im großen Saal der Stadthalle in Haßfurt statt. Die Stadt und die Frauenbereitschaft des Roten Kreuzes organisieren die Veranstaltung. Für den musikalischen Teil sorgt die "Haßfurter Stubenmusik". Die Bewirtung übernimmt die Frauenbereitschaft des BRK- Kreisverbandes Haßberge. Als Service bieten Rotes Kreuz und die Stadt Haßfurt einen Abhol- und Rückfahrdienst an. Hierfür ist eine telefonische Anmeldung beim Roten Kreuz, Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr, unter der Telefonnummer 09521/955024 erforderlich. red