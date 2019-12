Bei den Senioren wird es adventlich

Unterpreppach — Der Seniorenkreis der Pfarrei Unterpreppach veranstaltet am Freitag, 6. Dezember, eine adventliche Feier unter dem Motto "Kommt mit, lasst uns geh'n". Beginn ist um 13.30 Uhr im Musikprobenheim am Ruppacher Weg im Eberner Stadtteil Unterpreppach. Dabei sollen der Gesang, die Unterhaltung, gesellige Beiträge und das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Neue Interessenten sind besonders willkommen, teilt Seniorenleiter Bruno Deublein mit. Die Teilnehmer aus den Eberner Stadtteilen Vorbach, Reutersbrunn und Eichelberg treffen sich zum Bilden von Fahrgemeinschaften um 13 Uhr an den Schulbushaltestellen. on