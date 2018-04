Bei den Senioren geht es um die "Hoffnung"

Die Senioren der Pfarrei Eltmann mit Filialen treffen sich am Dienstag, 10. April, um 14 Uhr im kleinen Saal des Kolpinghauses in Eltmann. Das Thema lautet "Hoffnungsworte, Hoffnungswege, Hoffnungstaten". Des Weiteren will Willi Lediger zum Ergebnis seines ausgeteilten Fragebogens bezüglich "Was und wie haben wir früher gespielt?" mit den Anwesenden diskutieren. sw