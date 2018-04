Bei den Mariechen schrumpft der Vorstand

Im Vorstand des BRK-Marienvereins Creidlitz wird die Luft dünn! Wie Vorsitzende Birgit Mann bei der Hauptversammlung in der Gaststätte "Zur Quelle" bekannt gab, haben drei Gremiumsmitglieder ihr Ehrenamt aus privaten Gründen zurück gegeben: Dörthe Weber, Sabine Kummer und Gertrud Ittner. Birgit Mann verabschiedete die drei Frauen mit einem kleinen Präsent.

Die Vorsitzende hofft allerdings, dass die Lücken bis zu den nächsten Wahlen im Jahr 2019 wieder adäquat geschlossen werden können. Bis dahin müssten allerdings die Aktivitäten im Verein etwas zurückgeschraubt werden, kündigt sie an. Schließlich könne mit der geschrumpften Vorstandsstärke nicht mehr alles geschafft werden.

Neben der Hauptversammlung sollen allerdings das Fischessen und die Adventsfeier am Leben erhalten bleiben.

Roland Trapp, Vorsitzender der Kreis-Marienvereine, gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass nach den Rücktritten im Ortsverein wieder möglichst viele Vorstandsmitglieder dazu kommen. Auch im Kreisverband habe man die Probleme, die allgemein auftreten, bereits erkannt. Man stelle Überlegungen an, wie man den Vereinen mit deren Personalnöten helfen könne. "Leider werden es immer weniger Bürger", bedauert Trapp, "die sich bereit erklären würden, sich für die Marienvereine einzusetzen."

Eine Möglichkeit könnte sein, meinte er, einen Ansprechpartner zu schaffen, der sich um die Nöte und Vorhaben der 30 Kreisvereine kümmern könnte.

Aber auch Positives konnte an diesem Nachmittag angesprochen werden. Birgit Mann ehrte zusammen mit Roland Trapp Mitglieder für langjährige Treue zum Marienverein Creidlitz. Für 40 Jahre: Paul Schubert; 25 Jahre: Elfriede Dinkel, Inge Komolka, Ruth Schilling, Ursula Fehling, Angelika Meckel und Marlene Stammberger.

Norbert Karbach