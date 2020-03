Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Fischbach hielt im Gasthaus Schmidt Rückblick. Die Gartler zeigten erneut großes Engagement. Auch die Jugendgruppe war wieder sehr aktiv. Anhand einer Bilderpräsentation ließ Erster Vorsitzender Matthias Fischer die wichtigsten Ereignisse des letzten Jahres Revue passieren.

Bereits im Januar hatte man mit den Vorbereitungen des Gartenfestes begonnen, das im Juni bei bestem Wetter ausgerichtet wurde. Erneut schmückte und bepflanzte man in drei Aktionen die Kästen am Dorfplatz, am Letten, in der Ortsmitte in Fischbach und Wötzelsdorf, die Ortsschilder in Wötzelsdorf und der Grundmühle sowie die Vereins- und Kirchenanlage. Auch in der Dorfgemeinschaft leisteten die Gartler ihren Beitrag. So wurde der Maibaum geschmückt, an der Kirschweihgaudi teilgenommen, das Kindergartenjubiläum unterstützt und der Erntedankgottesdienst mitgestaltet. Außerdem bot man einen Baumschnittkurs an und war auf dem Apfelmarkt vertreten.

Ein umfangreiches Programm hatte wiederum die Jugendgruppe "Fischbachs frecha Früchtla" unter dem Jahresmotto "Wasser - sprudelnd-spritzig-lebenswichtig!" Insgesamt waren es 71 Vereinstermine plus die vielen geleisteten Stunden in der Kelterei. Gepresst wurde vom 8. August bis 28. Oktober.

Erfreulicherweise konnte man 16 neue Mitglieder gewinnen, somit zählt der Verein aktuell 255 Mitglieder. Auch die Jugendgruppe konnte wieder sieben Mitglieder dazu gewinnen und sich auf nunmehr 60 Kinder vergrößern. Basis dieses Erfolgs ist der große Einsatz der Jugendleiterin Silvia Fischer und ihrer Helferinnen Silvia Thiel und Su Gärtner, die sich mit viel Fantasie und Kreativität stets interessante Aktionen einfallen lassen.

Abschließend stellte Fischer das erneut umfangreiche Jahresprogramm 2020 des OGV und seiner Jugendgruppe vor. Diese beschäftigt sich unter dem Motto "Kraut & Rüben" mit Gemüse und (Un-)Kräutern, deren Anbau, Verwendung, Verarbeitung sowie Nützlingen und Dekorativem. Bereits heuer habe man sich zum Erlernen von Schnauz und Schafkopf im Gemeindehaus getroffen. Als nächste Aktion stehe nun das "Rama dama" am 28. März in und um Fischbach auf dem Programm, zu dem alle Fischbacher recht herzlich eingeladen sind. Ob der für den 3. Mai geplante Tagesausflug in die Fränkische Schweiz stattfinden könnte, sei derzeit leider noch ungewiss. Obwohl dieser bereits so gut wie ausgebucht sei, müsse man die weitere Entwicklung abwarten, so Fischer.

Den Mittelpunkt der Hauptversammlung bildeten Ehrungen treuer Mitglieder. Zum einen wurde Hermann Schneider für seine mittlerweile 35-jährige Tätigkeit in der Vereinsleitung mit der goldenen Ehrennadel mit Kranz ausgezeichnet. Der Vorsitzende hob die unzähligen Stunden hervor, die er für den Verein investiert habe. Für die unglaubliche Treue von 70 Jahren Mitgliedschaft erhielt Kurt Bauer die goldene Ehrennadel am Bande. Er konnte zwar nicht persönlich anwesend sein, aber Fischer lobte seine langjährige Verbundenheit zum Verein. Weiterhin konnten Mitglieder mit den Ehrennadeln in Silber, Gold und Gold mit Kranz ausgezeichnet werden - für 25 Jahre Michaela Müller, Stefan Müller, Gitta Thiel, Alfred Thiel; 40 Jahre: Rosa Grosser, Sonja Wietasch; 50 Jahre: Helmut Schmidt und Boto Füssel.

Viele lobende Worte für den Verein fanden Kronachs Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann sowie Kreisvorsitzender Fritz Pohl. "In Fischbach läuft es hervorragend. Wir sind stolz, einen Verein wie euch zu haben", so Pohl. Auf diese außergewöhnliche Entwicklung im Verein ist auch der Landesverband in München aufmerksam geworden und hat Matthias Fischer als Referenten zum Ehrenamtstag des Landesverbandes nach Ingolstadt am 25. April 2020 eingeladen. "Dort wird er über Mitgliedergewinnung referieren", freute sich Pohl. hs