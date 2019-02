Bei Crash gegen geparktes Auto verletzt

Einen Gesamtsachschaden von ungefähr 7000 Euro verursachte am Mittwochmorgen eine 22-jährige Skoda-Fahrerin in Bischberg. In der Hauptstraße übersah sie ein geparktes Auto und fuhr auf. Bei dem Aufprall verletzte sich die junge Frau leicht und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.