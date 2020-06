Bei Ausweichmanöver im Graben gelandet

Die Staatsstraße 2262 von Frensdorf in Richtung Steinsdorf befuhr am Donnerstag gegen 6.18 Uhr ein 41-jähriger VW-Fahrer. Bei der Abzweigung nach Steinsdorf kam dem VW-Fahrer ein unbekannter Audi-Fahrer auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der VW-Fahrer nach rechts ins Bankett ausweichen. Um einen Anstoß mit einer dortigen Verkehrsinsel zu verhindern, lenkte der Fahrer stark nach links und kam dadurch nach rechts in den Graben. Ohne sich um den verunfallten, leicht verletzten VW-Fahrer und den entstandenen Sachschaden von circa 2000 Euro zu kümmern, setzte der der Audi-Fahrer seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Pkw Audi A3 handeln.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, die unter der Telefonnummer 0951/9129-310 zu erreichen ist, in Verbindung zu setzen. pol