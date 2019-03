Bei Aufprall leicht verletzt

5000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch um 21.40 Uhr in der Bamberger Straße. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, fuhr eine 19-Jährige aus Unachtsamkeit mit ihrem Auto auf einen vor ihr haltenden VW auf. Die 37-Jährige am Lenkrad des VW wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen die Unfallverursacherin wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. red