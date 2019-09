Bei Aufprall durch Auto geschleudert

Am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Egelseestraße gerufen. Dort fuhr ein 78-jähriger Rentner unangeschnallt in Richtung Kunigundendamm und wollte dort nach links abbiegen. Hierbei ordnete sich der Rentner allerdings zu weit nach links ein und stieß gegen ein geparktes Auto. Der Mann fiel zunächst gegen die Windschutzscheibe seines Fahrzeuges, bevor er anschließend im Fußraum des Beifahrers bewusstlos liegen blieb. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 10 000 Euro.