Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Nahezu ungebremst fuhr am Montagnachmittag ein 29-jähriger Fiat-Fahrer in das Ende eines Rückstaus auf der A 70, der sich wegen einer Tagesbaustelle gebildet hatte. Der Fiat stieß dabei in die Lücke zwischen einem Audi und einem Seat und rammte beide Fahrzeuge. Während der Audi noch auf einen davor stehenden BMW geschoben wurde, wurde der Seat durch den Aufprall in die Mittelschutzplanke gedrückt. Dabei wurde dessen 27-jähriger Fahrer leicht verletzt und musste ins Klinikum Bamberg gebracht werden. Der Unfallverursacher konnte seinen Pkw nach rund 100 Metern am Standstreifen zum Stehen bringen. In Fahrtrichtung Süden kam es zu erheblichen Staus und Behinderungen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 11 500 Euro.