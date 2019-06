An der Ampelanlage in der Hollfelder Straße in Pödeldorf fuhr am Dienstagnachmittag ein 60-jähriger Audi-Fahrer auf den verkehrsbedingt stehenden VW einer 58-Jährigen auf. Bei dem Anstoß zog sich die VW-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste in die Juraklinik Scheßlitz eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.