Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochmittag auf der Staatsstraße 2244. Auf der langen geraden Strecke von Bamberg in Richtung Strullendorf überholte ein 41-jähriger BMW-Fahrer den vorausfahrenden Toyota Yaris eines 76-Jährigen. Nach dem Wiedereinscheren bremste der 41-Jährige sein Fahrzeug am Ortseingang ab. Daraufhin fuhr der Toyota-Fahrer auf den BMW auf. Durch den Aufprall erlitt der 41-Jährige leichte Verletzungen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Blechschaden von rund 3000 Euro.