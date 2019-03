Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine Beifahrerin bei einem Auffahrunfall am Montagvormittag in Breitengüßbach. In der Bamberger Straße musste ein 62-jähriger Skoda-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 80-jähriger VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Bei dem Anstoß zog sich die Beifahrerin im Skoda leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.