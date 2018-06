Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine verkehrsbedingt abbremsende 51-jährige VW-Fahrerin erkannte am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 279 ein 25-jähriger Audi-Fahrer zu spät und fuhr auf das Heck des Golf auf. Die 51-Jährige zog sich durch den Anstoß leichte Verletzungen zu. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden. Die durch auslaufende Kühlerflüssigkeit verunreinigte Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei Bad Staffelstein gereinigt werden. Sachschaden an den Fahrzeugen entstand in Höhe von geschätzten 7500 Euro.