Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine auf der Staatsstraße 2262 am Donnerstagnachmittag verkehrsbedingt anhaltende Seat-Fahrerin erkannte eine 53-jährige BMW-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Die 35-jährige Seat-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.