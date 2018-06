Bei Atempause den Stab weitergeben

Der 24. Juni liegt um den Tag der Sommersonnenwende, er gilt als Tag der Geburt Johannes des Täufers. Was war das für ein Mann und was hat das mit uns heute zu tun? Diese Frage stellt die Atempause unter der Überschrift "Den Stab weitergeben". Musikalisch ausgestaltet wird dieser besondere Abendgottesdienst von Elisabeth Jacobi , Sopran, begleitet von Gabriele Töpfer am Klavier, die auch für die geistlichen Impulse sorgt. Beginn ist am Sonntag, 24. Juni, um 18 Uhr, anschließend kann die Besucher den Sonntag bei einer Tasse Tee und einem guten Gespräch ausklingen lassen, heißt es in der Einladung. red