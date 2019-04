"Bei abendlichem Licht ..." in der Kirche

"Bei abendlichem Licht ..." ist das Thema der Kirchenführung am Montag, 8. April, um 19 Uhr in der Kirche St. Johannis. Die Teilnehmer begeben sich mit der Kirchenführerin Hedda Hanft auf Entdeckungsreise durch die Kirche. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind erbeten beim Evangelischen Bildungswerk unter der Telefonnummer 09561/75984 oder per E-Mail: ebw@ebw-coburg.de. red