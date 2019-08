Behörde weist auf Risiko hin

Bei der Verwendung von Defibrillatoren der Marke Telefunken AED Modell FA1 und HR1 besteht ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Als zuständige Marktüberwachungsbehörde in Bayern rät das Gewerbeaufsichtsamt bei der Regierung der Oberpfalz dringend allen Anwendern und Betreibern, diese Defibrillatoren zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.

Wie die Behörde in Regensburg mitteilt, wurden seit Juli 2016 die Defibrillatoren der Marke Telefunken AED Modell FA1 und HR1 durch die niederländischen Hersteller GGT Holding B.V. sowie Defiteq International B.V. ohne gültiges CE-Zertifikat einer benannten Stelle auf dem EU-Markt, und damit auch in Deutschland, in Verkehr gebracht. Dies sei der zuständigen Marktüberwachungsbehörde in den Niederlanden erst jetzt bekannt geworden und sei umgehend den europäischen Marktüberwachungsbehörden mitgeteilt worden. Das Fehlen eines CE-Zertifikats bedeute, dass Qualität und Wirksamkeit dieser Geräte nicht gesichert überprüft wurden und möglicherweise unzureichend sind. Es sei davon auszugehen, dass dies auch Ersatzteile wie Batterien und Elektroden der genannten Geräte betrifft.

Die zuständige Marktüberwachungsbehörde in den Niederlanden habe den Hersteller zu einem Rückruf der betreffenden Geräte aufgefordert, dies habe sich jedoch als nicht ausreichend erwiesen. Daher hat das Gewerbeaufsichtsamt bei der Regierung der Oberpfalz als zuständige Marktüberwachungsbehörde in Bayern umgehend betroffene Händler zum Austausch dieser Geräte bei den Anwendern und Betreibern aufgefordert.