Behinderungen wegen "Fridays for Future"

Die für heute, 5. Juli, geplante "Fridays for Future"-Demonstration wird am Nachmittag Behinderungen und kurzfristige Verkehrssperren in der Innenstadt zur Folge haben, teilt die Polizei mit. Im Bereich des Angers, der Schützen- sowie der Goethestraße wird der Demonstrationszug sich in Richtung Victoriabrunnen und Judengasse zum Markt hin bewegen. Deshalb ist in der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr in diesem Bereich mit Straßensperrungen und Verkehrsableitungen zu rechnen. Auch im öffentlichen Personennahverkehr kann es zu Verzögerungen kommen. Die Abschlusskundgebung wird, wie auch bei den vorherigen Versammlungen, wieder auf dem Coburger Marktplatz stattfinden. pol