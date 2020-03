Behinderungen wegen Asphalteinbau

Im Zuge der städtischen Kanalbauarbeiten in der Erhardstraße erneuert die Stadt Bad Kissingen im Auftrag des Staatlichen Bauamtes Schweinfurt auf rund 300 Metern die Staatsstraße St 2292 im Kreuzungsbereich St 2292/Erhardstraße. Die Erhardstraße wird bis einschließlich Kreuzung Veit-Stoß-Straße/Erhardstraße/Zollerstraße saniert. Ab Montag, 23. März, bis voraussichtlich Samstag, 28. März, werden die Arbeiten halbseitig unter Ampelbetrieb durchgeführt. Ein Zufahren und Abfahren in die Erhardstraße ist dann nicht möglich. Die Ampelanlage der Kreuzung St 2292 / B 287 (Faber-Kreuzung) wird für diesen Zeitraum aufgrund der Rückstaugefahr außer Betrieb gesetzt. Die Baustelle sollte möglichst in diesem Zeitraum umfahren werden. Das Staatliche Bauamt Schweinfurt und die Stadt Bad Kissingen bitten um Verständnis für die notwendige Erneuerung und entschuldigen sich für die Unannehmlichkeiten. sek