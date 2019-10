Behinderungen in Beutelsdorf

Bis voraussichtlich Freitag, 18. Oktober, kommt es in Beutelsdorf in der Hubertusstraße am Ortsausgang Richtung Untermembach zu Verkehrsbehinderungen. Das Tiefbauamt des Landkreises richtet dort für den Geh- und Radweg eine Radwegausschleifung in die Fahrbahn ein. Deshalb ist die Straße halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr im Baustellenbereich. Der Gehweg ist von der Maßnahme nicht betroffen. Fußgänger können ungehindert an der Baustelle vorbeigehen. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt und die Stadt Herzogenaurach bitten um Verständnis für entstehende Behinderungen und Unannehmlichkeiten sowie um Vor- und Rücksicht im Baustellenbereich.