Behinderungen auf der B4 am Dienstag

Am Dienstag, 28. Januar, kommt es zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 15 Uhr zu Behinderungen im Bereich Frankenbrücke bis Anschlussstelle Kürengrund/Gaulitz in Fahrtrichtung Norden. Auf der Brücke über der Callenberger Straße werden Belastungsfahrten zur Kalibrierung von Messgeräten durchgeführt. Mehrfach rollen Fahrzeuge in Schrittgeschwindigkeit über die Brücke, sie können nicht überholt werden. red