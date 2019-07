Behinderungen am Luitpoldeck

Im Zuge des Glasfaserausbaus durch die Stadtwerke Bamberg kommt es vom 11. bis voraussichtlich 26. Juli zu Einschränkungen in der Oberen Königstraße, Ecke Luitpoldstraße. Die Rechtsabbiegespur in die Luitpoldstraße muss teilweise gesperrt werden, teilt die Stadt mit. Damit das Rechtsabbiegen in der Zeit weiterhin möglich bleibt, erfolgt eine Zusammenlegung mit der Geradeausspur. Dennoch ist mit Verkehrsbehinderungen aufgrund von Rückstau zu rechnen. Für Fußgänger ist eine Passage beziehungsweise Umgehung des Arbeitsbereichs jederzeit möglich. red